Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

"ÇOCUKLARI GALATASARAYLI YAPABİLMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Çocukların sevgilisi haline gelen Icardi ayrıca "Geçen sene gollerim ve şampiyonluğumuz sayesinde birçok çocuğu Galatasaraylı yapabilmemiz beni çok mutlu ediyor.