Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların dijital taraftarı Leo ile röportaj yaptı. Arjantinli golcü, "Geçen sene gollerim ve şampiyonluğumuz sayesinde birçok çocuğu Galatasaraylı yapabilmemiz beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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"ICARDI'DEN ÇOK GALATASARAY'I TEMSİL EDİYORUM"
"ÇOCUKLARI GALATASARAYLI YAPABİLMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Çocukların sevgilisi haline gelen Icardi ayrıca "Geçen sene gollerim ve şampiyonluğumuz sayesinde birçok çocuğu Galatasaraylı yapabilmemiz beni çok mutlu ediyor.
Tabi Galatasaray'ın en üstte olması açısından da çok mutlu oluyorum" dedi.
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