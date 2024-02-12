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Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların dijital taraftarı Leo ile röportaj yaptı. Arjantinli golcü, "Geçen sene gollerim ve şampiyonluğumuz sayesinde birçok çocuğu Galatasaraylı yapabilmemiz beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 18:28
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Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

Galatasaray'ın dünyanın ilk dijital taraftarı olarak duyurduğu Leo, takımın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ile röportaj yaptı.

Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

"ICARDI'DEN ÇOK GALATASARAY'I TEMSİL EDİYORUM"
Mauro Icardi, Leo ile gerçekleştirdiği röportajda sadece kendini değil, Galatasaray'ı temsil ettiğinin altını çizdi.

Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

Arjantinli golcü "Genç neslin çoğu Galatasaray taraftarı, Icardi taraftarı değil çünkü ben de Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

"ÇOCUKLARI GALATASARAYLI YAPABİLMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Çocukların sevgilisi haline gelen Icardi ayrıca "Geçen sene gollerim ve şampiyonluğumuz sayesinde birçok çocuğu Galatasaraylı yapabilmemiz beni çok mutlu ediyor.

Mauro Icardi: Gollerim sayesinde birçok çocuk Galatasaraylı oldu

Tabi Galatasaray'ın en üstte olması açısından da çok mutlu oluyorum" dedi.

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