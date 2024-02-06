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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Avrupa ve Süper Lig'de oynadıkları etkili futbolla öne çıkan Galatasaray'ın yerli yıldızları aranan isim haline geldi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, Avrupa devlerinin radarına girdi. Cimbom, milli yıldızlarını takımda tutmakta zorlanacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 10:29
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Galatasaray, ligde zirve takibini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Avrupa'da da başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. tamamladı ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Cimbom, bunun için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Sarı-kırmızılı takım, bir de rekor bir satışa imza attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Aslan'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Cimbom'da bu satışa yenileri eklenebilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Avrupa ve Süper Lig'de oynadıkları etkili futbolla öne çıkan Galatasaray'ın yerli yıldızları aranan isim haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Bu yıldızlar, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Hollanda'nın ekol takımlarından Ajax, uzun süredir Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Bu sezon skor katkısıyla dikkat çeken Kerem, bu sezon 36 maçta forma giydi ve 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Öte yandan Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve özellik sol bek performansıyla alkış alan Barış Alper, forma giydiği 36 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Cimbom'un savunmdaki güvencesi Abdülkerim Bardakcı da Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Başarılı stoper, bu sezon 32 maçta foma giydi ve 5 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Sarı-kırmızılı takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Milli yıldızların EURO 2024'te A Milli Takım ile boy gösterecek olması da taliplerini artıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Bu gidişle Abdülkerim, Barış ve Kerem'i sezon sonunda elinde tutmakta hayli zorlanacak olan Cimbom, olası satışlardan hatrı sayılır bir gelir edecek.

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