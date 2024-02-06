TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar

Öte yandan Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor.

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve özellik sol bek performansıyla alkış alan Barış Alper, forma giydiği 36 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.