TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yerlilerine hucüm! Kasayı dolduracaklar
Avrupa ve Süper Lig'de oynadıkları etkili futbolla öne çıkan Galatasaray'ın yerli yıldızları aranan isim haline geldi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, Avrupa devlerinin radarına girdi. Cimbom, milli yıldızlarını takımda tutmakta zorlanacak. İşte ayrıntılar...
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı takım, bir de rekor bir satışa imza attı.
Aslan'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.
Cimbom'da bu satışa yenileri eklenebilir.
Avrupa ve Süper Lig'de oynadıkları etkili futbolla öne çıkan Galatasaray'ın yerli yıldızları aranan isim haline geldi.
Bu yıldızlar, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu.
Hollanda'nın ekol takımlarından Ajax, uzun süredir Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgileniyor.
Bu sezon skor katkısıyla dikkat çeken Kerem, bu sezon 36 maçta forma giydi ve 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Öte yandan Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor.
Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve özellik sol bek performansıyla alkış alan Barış Alper, forma giydiği 36 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Cimbom'un savunmdaki güvencesi Abdülkerim Bardakcı da Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.
Başarılı stoper, bu sezon 32 maçta foma giydi ve 5 gol attı.
Sarı-kırmızılı takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Milli yıldızların EURO 2024'te A Milli Takım ile boy gösterecek olması da taliplerini artıracak.
Bu gidişle Abdülkerim, Barış ve Kerem'i sezon sonunda elinde tutmakta hayli zorlanacak olan Cimbom, olası satışlardan hatrı sayılır bir gelir edecek.
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