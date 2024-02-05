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Yerliler revaçta

Kerem, Barış ve Abdülkerim, Avrupa takımlarını peşine taktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Yerliler revaçta

Avrupa ve Süper Lig'de oynadıkları etkili futbolla öne çıkan Galatasaray'ın yerli yıldızları aranan isim haline geldi. Hollanda devi Ajax uzun süredir Kerem'le ilgileniyor. Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper'i takip ediyor. Abdülkerim de Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi. Üç futbolcunun, EURO 2024'te A Milli Takım'la boy gösterecek olması da talipleri artıracak. Cimbom, bu gidişle Abdülkerim, Barış ve Kerem'i sezon sonunda elinde tutmakta hayli zorlanacak.

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