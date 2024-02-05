Galatasaray Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı

Galatasaray, efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin 59. doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bugün efsane oyuncumuz Gheorghe Hagi'nin doğum günü! I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadelerine yer verildi.
Hagi, Galatasaray formasıyla 192 maçta görev yaptı ve 62 gol, 56 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktörlük hayatını ülkesinin FCV Farul takımında sürdüren Rumen teknik adam, bir dönem Galatasaray'da da görev yapmıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan Gheorghe Hagi paylaşımı şu şekilde:
Bugün efsane oyuncumuz Gheorghe Hagi'nin doğum günü! 🎂 I love you Hagi... I love you Hagi... 💛❤️ pic.twitter.com/JHrz981Vkn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2024