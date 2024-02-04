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Heyecanlıyım

Sarı-kırmızılı takımda oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Brezilyalı forvet, “Amaçlarımıza taraftarımızla birlikte ulaşacağız” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Heyecanlıyım

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, dün İstanbul'a geldi. RAMS Park'ta kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeye imza atan Brezilyalı forvet, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar. Sürekli bana destek oldular. Taraftarımıza, beni burada karşılayan insanlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım" dedi. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Umarım en kısa zamanda da taraftarımızla stadımızda buluşacağım ve amaçlarımıza hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı ekip oyuncu için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Carlos Vinicius da aynı tutarda maaş alacak.

G.SARAY-BREZİLYA HATTI

Kadrosuna Brezilyalı Carlos Vinicius ve Fildişi Sahilli Serge Aurier'i katan sarı-kırmızılı kulübün, transfer ettiği yabancı oyuncu sayısı 200'e çıktı. Galatasaray'da top koşturan Brezilyalı futbolcu sayısı 24, Fildişi Sahilli oyuncu sayısı 6 oldu. Cimbom, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

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