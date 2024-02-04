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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Kadrosunu Serge Auirer ve Carlos Vinicius ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Angelino ve Bakambu'ya veda edildi. Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Cimbom'da flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtilen Uruguaylı file bekçisinin yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 11:19
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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

2011 yılında sarı-kırmızılı formayı giymeyen başlayan ve takımın efsanesi haline gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi adresinin Türkiye'den flaş bir takım olduğu öne sürüldü.

İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Son olarak Samsunspor deplasmanına giden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Bu skorla beraber puanını 63 yapan Cimbom, lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

2011'DE GELDİ EFSANE OLDU
2011/12 yaz transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştiren Galatasaray, 6.75 milyon Euro karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Uruguaylı kaleci, yıllardır gösterdiği performansla formasını kimseye kaptıramadı ve takımının vazgeçilmez ismi oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Ayrıca 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Nando, 2021 kışında sarı-kırmızılı takım ile sözleşme uzatarak kendisini 30 Haziran 2024 tarihine kadar takıma bağlayan imzayı atmıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisi bu sezon tüm kulvarlarda takımı ile 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 32 gol yedi, 14 kez de kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Transfermark verilerine göre en yüksek piyasa değeri 18 milyon Euro'ya ulaşan Fernando Muslera'nın şu sıralar değeri 1.5 milyon Euro.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen 1.90'lık kalecinin yeni adresi duyanları şaşkına çevirdi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Sabah'ın haberine göre; Trendyol 1.Lig ekiplerinden Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya teklif götüreceği belirtildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

2 YILLIK SÖZLEŞME!
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, 37 yaşındaki kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Haberde yer alan detaylara göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

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