Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Kadrosunu Serge Auirer ve Carlos Vinicius ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Angelino ve Bakambu'ya veda edildi. Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Cimbom'da flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtilen Uruguaylı file bekçisinin yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Son olarak Samsunspor deplasmanına giden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Bu skorla beraber puanını 63 yapan Cimbom, lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.
2011'DE GELDİ EFSANE OLDU
2011/12 yaz transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştiren Galatasaray, 6.75 milyon Euro karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı.
Uruguaylı kaleci, yıllardır gösterdiği performansla formasını kimseye kaptıramadı ve takımının vazgeçilmez ismi oldu.
Ayrıca 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
Nando, 2021 kışında sarı-kırmızılı takım ile sözleşme uzatarak kendisini 30 Haziran 2024 tarihine kadar takıma bağlayan imzayı atmıştı.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisi bu sezon tüm kulvarlarda takımı ile 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 32 gol yedi, 14 kez de kalesini gole kapadı.
Transfermark verilerine göre en yüksek piyasa değeri 18 milyon Euro'ya ulaşan Fernando Muslera'nın şu sıralar değeri 1.5 milyon Euro.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen 1.90'lık kalecinin yeni adresi duyanları şaşkına çevirdi.
Sabah'ın haberine göre; Trendyol 1.Lig ekiplerinden Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya teklif götüreceği belirtildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME!
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, 37 yaşındaki kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.
Haberde yer alan detaylara göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.
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