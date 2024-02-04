Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı

Nando, 2021 kışında sarı-kırmızılı takım ile sözleşme uzatarak kendisini 30 Haziran 2024 tarihine kadar takıma bağlayan imzayı atmıştı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisi bu sezon tüm kulvarlarda takımı ile 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 32 gol yedi, 14 kez de kalesini gole kapadı.