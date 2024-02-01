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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha gündeme geldi. Cedric Bakambu için İspanyol ekibi Real Betis'le anlaşmaya varıldı. İşte bonservisi... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:41 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 17:12
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

Sacha Boey'i Alman ekibi Bayern Münih'e gönderen ve transferden 30 milyon euro'luk bir gelir sağlayan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

Galatasaray'a sezon başında katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Cedric Bakambu ile yollar ayrılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Betis ile Galatasaray, transferde anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

İki kulüp arasında son görüşmelerin gerçekleştiği ve prosedürlerin ardından transferin resmen duyurulacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...

Bakambu için ödenmesi beklenen bonservisin 5 milyon euro + bonuslar olduğu aktarıldı.

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