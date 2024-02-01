TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu ayrılıyor! Bonservisi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha gündeme geldi. Cedric Bakambu için İspanyol ekibi Real Betis'le anlaşmaya varıldı. İşte bonservisi... (GS transfer haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:41 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 17:12
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A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Betis ile Galatasaray, transferde anlaşmaya vardı.
İki kulüp arasında son görüşmelerin gerçekleştiği ve prosedürlerin ardından transferin resmen duyurulacağı kaydedildi.
Bakambu için ödenmesi beklenen bonservisin 5 milyon euro + bonuslar olduğu aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 16 gol-2 asistlik bir performans sergiledi ve 362 dakika süre aldı.
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