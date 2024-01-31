Haberler Galatasaray 15 milyon euro cepte

15 milyon euro cepte

Mali olarak zorlu bir dönemden geçen Galatasaray, den gelen para ile rahatladı. Fransız oyuncuyu, 30 milyon euro gibi rekor bedelle Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takım, ilk taksit ödemesini dün aldı. Galatasaray'ın hesabına yaklaşık 15 milyon euro yatırıldığı öğrenildi. Aslan, bu parayla ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışacak. Bayern Münih, iki taksitle satın aldığı oyuncunun diğer ödemesini ise sezon sonunda yapacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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15 milyon euro cepte

Mali olarak zorlu bir dönemden geçen Galatasaray, den gelen para ile rahatladı. Fransız oyuncuyu, 30 milyon euro gibi rekor bedelle Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takım, ilk taksit ödemesini dün aldı. Galatasaray'ın hesabına yaklaşık 15 milyon euro yatırıldığı öğrenildi. Aslan, bu parayla ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışacak. Bayern Münih, iki taksitle satın aldığı oyuncunun diğer ödemesini ise sezon sonunda yapacak.

MESAİYE BAŞLADI

Galatasaray'da büyük bir çıkış sergileyen ve Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Alman ekibiyle 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Sacha Boey, oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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