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Zeki hamlesi

Sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da Zeki Çelik ön plana çıktı. Angelino'yu isteyen Roma'nın da transfere onay vereceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Zeki hamlesi

Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir ücretle satan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Artık Boey'in yerine de yeni bir isim bakan sarı-kırmızılı takım bu bölge için Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i gündemine aldı. Milli futbolcu ile görüşmeler başlarken İtalyan basınından da Galatasaray'a sevindirecek haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda düşünülmeyen Angelino'yu almaya hazırlanan Roma, Zeki Çelik'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon ile Arsenal'de şans bulamayan Cedric Soares de Cimbom'un yabancı sağ bek adayları...

Bursaspor, Bursa Nilüfer, İstanbulspor ve Lille formaları giyen Zeki Çelik, 2022 yılında 7 milyon euro'ya Roma'ya transfer oldu. Galatasaray satın alma opsiyonu ile milli oyuncuyu kiralamak istiyor.

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