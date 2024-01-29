Haberler Galatasaray Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fransız sağ bek Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Birkaç oyuncusuyla daha yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcuya dünya devi talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:55
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MERT KILIÇ
Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Sol bek takviyesi için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sacha Boey oldu.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Fransız futbolcu, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Bavyera ekibi, Boey ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Bayern Münih, bu transfer için Galatasaray'a net 30 milyon Euro transfer bedelinin yanı sıra şarta bağlı olarak 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Boey'in başka bir takıma transfer olma durumunda ise Alman ekibi, gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılı ekibe ödeyecek.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Ayrıca anlaşma kapsamında iki takım arasında iki tane hazırlık karşılaşmasının düzenleneceği ve elde edilen kârın yüzde 50'sinin Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşebilir.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

MILAN'IN NELSSON ISRARI

İtalyan basını, Serie A devi Milan'ın Victor Nelsson'u istediğini yazdı.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Milan Şef Scout'u Geoffey Moncada'nın Danimarkalı stoper için olumlu rapor verdiği ve İtalyan ekibinin Nelsson'u kış transfer döneminde takıma kazandırmak istediği öğrenildi.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Ancak Galatasaray'ın bir stoper takviyesi yapmadan Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istemediği kaydedildi.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Milan'ın Nelsson'u kış transfer döneminde takıma kazandıramaması halinde yazın görüşmelerin yeniden başlayacağı vurgulandı.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Danimarkalı stoper, 1 gol kaydetti.

Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

25 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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