Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sol bek takviyesi için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sacha Boey oldu.