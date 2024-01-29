Çok konuşulacak transfer! Dünya devi Galatasaraylı yıldızı istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fransız sağ bek Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Birkaç oyuncusuyla daha yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcuya dünya devi talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bavyera ekibi, Boey ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bayern Münih, bu transfer için Galatasaray'a net 30 milyon Euro transfer bedelinin yanı sıra şarta bağlı olarak 5 milyon Euro bonus ödeyecek.
Boey'in başka bir takıma transfer olma durumunda ise Alman ekibi, gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılı ekibe ödeyecek.
Ayrıca anlaşma kapsamında iki takım arasında iki tane hazırlık karşılaşmasının düzenleneceği ve elde edilen kârın yüzde 50'sinin Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.
Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşebilir.
MILAN'IN NELSSON ISRARI
İtalyan basını, Serie A devi Milan'ın Victor Nelsson'u istediğini yazdı.
Milan Şef Scout'u Geoffey Moncada'nın Danimarkalı stoper için olumlu rapor verdiği ve İtalyan ekibinin Nelsson'u kış transfer döneminde takıma kazandırmak istediği öğrenildi.
Ancak Galatasaray'ın bir stoper takviyesi yapmadan Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istemediği kaydedildi.
Milan'ın Nelsson'u kış transfer döneminde takıma kazandıramaması halinde yazın görüşmelerin yeniden başlayacağı vurgulandı.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Danimarkalı stoper, 1 gol kaydetti.
25 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Nelsson'un güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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