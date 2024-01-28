Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanacak maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi. İşte Buruk'un Gaziantep FK maçında sahaya sürmesi beklenen 11'i...
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57 puanı bulunan Cimbom, averajla lider Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Aslan, Gaziantep FK maçına kitlenmiş durumda.
RAMS Park'ta oynanacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
İç sahada müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Teknik direktör Okan Buruk, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti.
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı mağlup etmesi durumunda rekorun tek sahibi Okan Buruk olacak.
Sakatlığını bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile milli takımlarda bulunan Bakambu ve Ziyech karşılaşmada görev alamayacak.
Mutlak 3 puan hedefindeki deneyimli hoca, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
MAURO ICARDI 11'E DÖNÜYOR!
Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız, Gaziantep FK teknik direktör Okan Buruk'un gol silahı olacak.
Arjantinli golcüyü 10 numarada Mertens, kenarlardan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha tamamlayacak.
İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'İ
"Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi"
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