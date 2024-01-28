Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanacak maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi. İşte Buruk'un Gaziantep FK maçında sahaya sürmesi beklenen 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 09:59
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Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Son olarak İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, zirve yarışını sürdürüyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep FK maçından da kayıpsız ayrılmak istiyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

57 puanı bulunan Cimbom, averajla lider Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Aslan, Gaziantep FK maçına kitlenmiş durumda.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

RAMS Park'ta oynanacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

İç sahada müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Teknik direktör Okan Buruk, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı mağlup etmesi durumunda rekorun tek sahibi Okan Buruk olacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Sakatlığını bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile milli takımlarda bulunan Bakambu ve Ziyech karşılaşmada görev alamayacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Mutlak 3 puan hedefindeki deneyimli hoca, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

MAURO ICARDI 11'E DÖNÜYOR!
Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız, Gaziantep FK teknik direktör Okan Buruk'un gol silahı olacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Arjantinli golcüyü 10 numarada Mertens, kenarlardan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha tamamlayacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'İ

"Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi"

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