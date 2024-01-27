TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp bu transferle Türkiye tarihinin bonservis rekorunu kırdı. Galatasaray ile Bayern Münih arasında yapılan Sacha Boey görüşmeleri aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde gerçekleşti. İşte Cimbom'un kasasına girecek dev gelir ve transfer görüşmelerinin tüm detayları...
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Galatasaray ile Almanya arasındaki transfer hattında aksiyon filmlerini aratmayacak uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı.
Sabah'ın haberine göre; Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.
İşte tüm yaşananlar ve kasaya girecek olan rekor rakam...
Sacha Boey'i kadrosuna katmayı kafasına koyan Bayern Münih'in yetki belgesi verdiği ve Fransız yıldızın da menajerliğini yapan Stellar şirketi önceki gece Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile pazarlıklara başladı.
15 MİLYON EURO İLE BAŞLADILAR
Alman devininin yetkilileri ile sarı-kırmızılı kulüp adına transferi bizzat yürüten Timur, İstanbulspor maçından sonra gece saat 23.30'da masaya oturdu.
Oyuncu için özel jetini gönderen B.Münih'in ilk teklifi 15 milyon Euro idi. Ancak Erden Timur, Avrupa'nın peşinden koştuğu 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı reddetti.
SABAH UYKU MOLASI İSTEDİLER!
Sabah 05.00'e kadar süren kıran kırana pazarlıklar sonucu Timur, Galatasaray adına tam anlamıyla tok satıcı rolünü üstlendi.
Yorucu geçen görüşmelerin ardndan Alman ekibinin yetkilileri uyku arası istedi. Taraflar saat 09.00'da tekrar bir araya geldi.
Akşam 20.00'ye kadar devam eden ikinci tur görüşmelerde rakam inanılmaz noktalara geldi.
Erden Timur ile Bayern Münih, Sacha Boey transferinde 32 milyon Euro'ya el sıkıştı...
24 SAATİN 20'Sİ MASADA GEÇTİ
Müthiş pazarlıklarla son 24 saatin 20 saati masada geçti. İki takım arasında gerçekleşecek özel maçlar ve organizasyonlarla bu rakamın yaklaşık 40 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi.
TARİHİ RAKAM!
Aslan'ın 2021 yazında 1 milyon 150 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Türkiye satış rekorunu kırdı.
ALMANYA'YA GİTTİ!
Sacha Boey, Bayern Münih ile sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılıp Almanya'ya gitti.
Oyuncunun eski kulübü Rennes'e %15 ve menajerlik şirketine %5 pay verilecek.
Galatasaray'ın kasasına ise 25 milyon Euro civarında bir bedel girecek.
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