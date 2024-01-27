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TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp bu transferle Türkiye tarihinin bonservis rekorunu kırdı. Galatasaray ile Bayern Münih arasında yapılan Sacha Boey görüşmeleri aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde gerçekleşti. İşte Cimbom'un kasasına girecek dev gelir ve transfer görüşmelerinin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:25
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TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Trendyol Süper Lig'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem yaratan bir ayrılık gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Galatasaray ile Almanya arasındaki transfer hattında aksiyon filmlerini aratmayacak uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Sabah'ın haberine göre; Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

İşte tüm yaşananlar ve kasaya girecek olan rekor rakam...

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Sacha Boey'i kadrosuna katmayı kafasına koyan Bayern Münih'in yetki belgesi verdiği ve Fransız yıldızın da menajerliğini yapan Stellar şirketi önceki gece Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile pazarlıklara başladı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

15 MİLYON EURO İLE BAŞLADILAR
Alman devininin yetkilileri ile sarı-kırmızılı kulüp adına transferi bizzat yürüten Timur, İstanbulspor maçından sonra gece saat 23.30'da masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Oyuncu için özel jetini gönderen B.Münih'in ilk teklifi 15 milyon Euro idi. Ancak Erden Timur, Avrupa'nın peşinden koştuğu 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı reddetti.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

SABAH UYKU MOLASI İSTEDİLER!
Sabah 05.00'e kadar süren kıran kırana pazarlıklar sonucu Timur, Galatasaray adına tam anlamıyla tok satıcı rolünü üstlendi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Yorucu geçen görüşmelerin ardndan Alman ekibinin yetkilileri uyku arası istedi. Taraflar saat 09.00'da tekrar bir araya geldi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Akşam 20.00'ye kadar devam eden ikinci tur görüşmelerde rakam inanılmaz noktalara geldi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

Erden Timur ile Bayern Münih, Sacha Boey transferinde 32 milyon Euro'ya el sıkıştı...

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

24 SAATİN 20'Sİ MASADA GEÇTİ
Müthiş pazarlıklarla son 24 saatin 20 saati masada geçti. İki takım arasında gerçekleşecek özel maçlar ve organizasyonlarla bu rakamın yaklaşık 40 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

TARİHİ RAKAM!
Aslan'ın 2021 yazında 1 milyon 150 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Türkiye satış rekorunu kırdı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan Galatasaray'a tarihi bonservis! İşte o dev rakam

ALMANYA'YA GİTTİ!
Sacha Boey, Bayern Münih ile sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılıp Almanya'ya gitti.

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