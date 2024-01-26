TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız.

Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." açıklamasını yaptı.