TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Angelino ve Sacha Boey'un takımdan ayrılmasıyla birlikte savunma hattına takviye yapacak. Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, aradığı savunma oyuncusunu Fransa'da buldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Alman devi Bayern Münih, sarı kırmızılıların sağ bek oyuncusu ile anlaşma sağlarken transferde son görüşmeler gerçekleştiriliyor.
Galatasaray yönetimi Fransız sağ bek oyuncusunu 30 milyon Euro bedelle satmak istiyor.
"TRANSFER YAPACAĞIZ"
Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor.
Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız.
Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." açıklamasını yaptı.
Transferde sessiz kalan Galatasaray son saatlerde flaş isimlerle görüşme gerçekleştiriyor.
Galatasaray'ın gündemine son olarak Lorenz Assignon ismi geldi...
L'equipe'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar Rennes'in sağ bek oyuncusu Lorenz Assignon ile ilgileniyor.
Başarılı sağ bek oyuncusu takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Rennes kulübü transfere zorluk çıkarmayacak.
Haberde oyuncu için Feyenoord kulübünün de devrede olduğu kaydedildi.
Bu sezon Rennes'te 21 maçta görev alan genç oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Fransız sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Lorenz Assignon'un Rennes kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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