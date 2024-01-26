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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Angelino ve Sacha Boey'un takımdan ayrılmasıyla birlikte savunma hattına takviye yapacak. Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, aradığı savunma oyuncusunu Fransa'da buldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 14:25
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Cimbom geriye düştüğü karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu(2) ve Icardi'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Sacha Boey maç kadrosuna alınmazken oyuncu hakkında flaş transfer gelişmeleri ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Alman devi Bayern Münih, sarı kırmızılıların sağ bek oyuncusu ile anlaşma sağlarken transferde son görüşmeler gerçekleştiriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Galatasaray yönetimi Fransız sağ bek oyuncusunu 30 milyon Euro bedelle satmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

"TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Transferde sessiz kalan Galatasaray son saatlerde flaş isimlerle görüşme gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Galatasaray'ın gündemine son olarak Lorenz Assignon ismi geldi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

L'equipe'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar Rennes'in sağ bek oyuncusu Lorenz Assignon ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Başarılı sağ bek oyuncusu takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Rennes kulübü transfere zorluk çıkarmayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Haberde oyuncu için Feyenoord kulübünün de devrede olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Bu sezon Rennes'te 21 maçta görev alan genç oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini Fransa'da buldu!

Fransız sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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