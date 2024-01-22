TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken sarı kırmızılıların genç oyuncusuna talip çıktı. Portekiz ekiplerinden Braga Cimbom'un yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Ocak ayında kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmek isteyen Aslan, transfer görüşmelerine devam ediyor.
Yönetim, transfer listesindeki futbolcularla sıkı pazarlık halinde.
Bunun yanı sıra Galatasaray'da, gelecek oyuncuların haricinde ayrılcak isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda sürpriz vedalar yaşanabilir.
İşte ayrıntılar...
Aslan'ın 18 yaşındaki sağ beki Ali Turap Bülbül'e Portekiz'den ilgi var.
Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlık yaşaması sonrasında Sivasspor deplasmanında forma şansı bulan genç sağ bek, Braga'nın radarına girdi.
Portekiz ekibinin yakın takipte olduğu belirtildi.
Ali Turap Bülbül bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.
18 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Ali Turap bu sezon U19'da ise 14 müsabakada boy gösterdi.
1.79 boyundaki sağ bek bu mücadelelerde 3 asist kaydetti.
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