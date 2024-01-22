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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken sarı kırmızılıların genç oyuncusuna talip çıktı. Portekiz ekiplerinden Braga Cimbom'un yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 10:05
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Cimbom, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Ocak ayında kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmek isteyen Aslan, transfer görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Yönetim, transfer listesindeki futbolcularla sıkı pazarlık halinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Bunun yanı sıra Galatasaray'da, gelecek oyuncuların haricinde ayrılcak isimler de büyük merak konusu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda sürpriz vedalar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Aslan'ın 18 yaşındaki sağ beki Ali Turap Bülbül'e Portekiz'den ilgi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlık yaşaması sonrasında Sivasspor deplasmanında forma şansı bulan genç sağ bek, Braga'nın radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Portekiz ekibinin yakın takipte olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Ali Turap Bülbül bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

18 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı!

Ali Turap bu sezon U19'da ise 14 müsabakada boy gösterdi.

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