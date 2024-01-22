Barış’tan asist siftahı

Zirve yarışında puanları eşitleyen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, her geçen hafta yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kale ve ön libero hariç her pozisyonda görev vermesiyle dikkati çeken 23 yaşındaki Barış Alper, Trabzonspor derbisinde bu sefer skora da katkı yapmayı başardı. Genç hücumcunun 13. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisinden çevirdiği topa, Zaha'nın yatarak şutu, yere çarpıp kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu. Milli yıldız, bu sezon Süper Lig'de ilk asistini yaparken, forma giydiği 31 karşılaşmada 3. asiste ulaştı. 90 dakika sahada kalan Barış Alper, iyi futboluyla Galatasaraylı taraftarlarını mest etti.