TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Fransız maestro! Takımın beyni olacak...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Cimbom'un tek golünü Kerem Demirbay kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin ardından 48 puanla 2. sırada yer aldı.
Şimdi ise sarı-kırmızılılar ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
Okan Buruk ve öğrencileri bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'nin takibine devam etmek istiyor.
Aynı zamanda transfer döneminin açılmasıyla birlikte Cimbom çalışmalarını sürdürüyor.
Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle Galatasaray yönetimi bu mevkiye mutlak bir takviye yapmak istiyor.
Bununla birlikte Cimbom birçok oyuncu ile sıcak temas kurdu.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon da Süper Lig'de şampiyon olmak istiyor.
Ayrıca Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarı elde etmek de istiyor.
Bunun için hedeflerini belirleyen Galatasaray, o isimle temas halinde.
İşte detaylar...
ORTA SAHAYA NABIL FEKIR
Galatasaray, orta sahaya transfer yapmak istiyor.
Bunun için planını yapan sarı-kırmızılılar, Nabil Fekir'i listeye aldı.
Fransız oyuncunun hem 8 hem de 10 numarada oynayabilmesi Cimbom yönetimini iştahlandırıyor.
Galatasaray, yıldız oyuncunun takımında yeterli süreyi alamamasından dolayı kiralık formülünü masaya yatıracak.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.