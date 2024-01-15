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TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Fransız maestro! Takımın beyni olacak...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha transferi için daha önce hiç gündeme gelmemiş bir isim listeye eklendi. Sarı-kırmızılıların bu noktada bu transfer için düğmeye bastığı ve kadroya katmayı çok istediği öğrenildi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:22
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TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Cimbom'un tek golünü Kerem Demirbay kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin ardından 48 puanla 2. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Şimdi ise sarı-kırmızılılar ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Okan Buruk ve öğrencileri bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'nin takibine devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Aynı zamanda transfer döneminin açılmasıyla birlikte Cimbom çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle Galatasaray yönetimi bu mevkiye mutlak bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Bununla birlikte Cimbom birçok oyuncu ile sıcak temas kurdu.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon da Süper Lig'de şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Ayrıca Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarı elde etmek de istiyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Bunun için hedeflerini belirleyen Galatasaray, o isimle temas halinde.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

ORTA SAHAYA NABIL FEKIR
Galatasaray, orta sahaya transfer yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Bunun için planını yapan sarı-kırmızılılar, Nabil Fekir'i listeye aldı.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Fransız oyuncunun hem 8 hem de 10 numarada oynayabilmesi Cimbom yönetimini iştahlandırıyor.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Galatasaray, yıldız oyuncunun takımında yeterli süreyi alamamasından dolayı kiralık formülünü masaya yatıracak.

TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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