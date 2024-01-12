Galatasaray'da Erden Timur ve Metin Öztürk konuşuyor | CANLI İZLE

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve Metin Öztürk basın toplantısında konuşuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI:

"NEDEN KONUŞMUYORSUNUZ?"

Konuşsan suç, konuşmasan suç! Geçen sene hakemle ilgili 3 defa konuştum. Algı manipülasyonu hep bu tip şeyler için yapılıyor. İki ay önce ekrana çıktım, neler yapılması gerektiği için bir çok öneri sunduk. Sonra yaşananlar da malum. Bu gerginliğin azaltılması için temizlik olması gerektiğini söyledik. 'Nerede, nerede?' diye algı yaratılıyor. Geçen sene de dört ayda bir kere konuşmuşum. En son iki ay önce konuştum zaten. Bizim tek amacımız kenetlenmek. Galatasaray tüm zorlukları böyle aştı. Bu tip şeyler söylenti. Daha çok iletişim kurabiliriz. Daha çok iletişim kurunca da 'Neden?' deniyor.

"ORTAM GERGİN! BİR SÜRÜ ŞEYİ YUTUYORUZ"

Kendimizi taraftara sevdirmek için konuşabiliriz. Ancak zaten ortam gergin. Bizim görevlerimiz Galatasaray'ın hakkını savunmak. Başkanımız 'YA düzgün yönetin ya da gereğini yapın' dedi. Biz her türlü mecrada mücadelemizi vereceğiz. 17-18 yaşında çocukları yanlış yönlendirirsek, birbirlerine bir şey yapabilirler. Konuşursak gerginlikler olacak. Bir sürü şeyi yutuyoruz.

"SACHA BOEY'İN SATIŞI YOK"

Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. 'Yok böyle bir teklif' mi diyelim? Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor.