Haberler Galatasaray Galatasaray Sivas'a geldi!

Galatasaray Sivas'a geldi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların kafilesi Sivas'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Sivas'a geldi!

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda'yı örnek gösterdi! "İşte böyle yapılır"
SSK, BAĞ-KUR emeklisine ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni düzenlemenin tarihi
Ara transfer döneminin harcama limitlerini açıklandı
G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok!
Yarın KANDİL mi? | 11 Ocak 2024 ne kandili? - DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Peygamber Efendimizin REGAİP KANDİLİ DUASI
Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 18:28
Santos ile Svensson Beşiktaş'ta antrenmana çıktı! Santos ile Svensson Beşiktaş'ta antrenmana çıktı! 18:05
Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! 18:04
Bodrum FK Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı! Bodrum FK Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı! 17:49
Ara transfer döneminin harcama limitlerini açıklandı Ara transfer döneminin harcama limitlerini açıklandı 17:38
G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok! G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok! 17:23
Daha Eski
Galatasaray Sivas'a geldi! Galatasaray Sivas'a geldi! 17:17
Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... 16:46
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? 16:15
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:13
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 16:10
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! 16:09