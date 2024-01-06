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Galatasaray Konyaspor maçına hazır!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:10
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Galatasaray Konyaspor maçına hazır!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek.

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