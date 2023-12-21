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Okan Buruk Fenerbahçe karşısında 15. maçına çıkıyor

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adam, bu derbilerde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:36
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Okan Buruk Fenerbahçe karşısında 15. maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. derbisine çıkacak.

Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamda 5 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri 2 maçta da 3-0'lık skorlarla yenerken, siyah-beyazlılara karşı çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

FENERBAHÇE İLE 15 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 50 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor, 2 defa Galatasaray ve 1 kez Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

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