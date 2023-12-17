Galatasaray'da büyük sorun! Orta sahada...
Galatasaray'da büyük bir sorun var. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirse de orta sahada hala sıkıntı yaşıyor. Sergio Oliviera'nın sakatlığı, sıkıntıyı daha da derinleştirdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 11:19 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 11:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa'ya kiralayan, Midtsjö'yü ise Trendyol Süper Lig'in Pendikspor'a satan Aslan, bu isimlerin yerlerini Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele transferleriyle doldurdu.
Ancak, Galatasaray'ın orta sahasındaki bu değişimi olumlu sonuç vermedi.
Lig ve Avrupa'daki maratonda Kerem Demirbay 8, Ndombele ise yalnızca 3 kez ilk 11'de şans bulabildi.
Orta sahada defansif yükü üstlenen Torreira'yı tamamlayan iki oyuncu, söz konusu 11 maçta özellikle hücumda beklentileri karşılayamadı.
SKOR KATKISI VEREMEDİLER
2 deneyim orta saha da gol ya da asist üretemedi.
8 numarada sıkıntı yaşayan teknik direktör Okan Buruk, geçici çözümü orjinal mevkisi stoper olan Kaan Ayhan'ı 6 maçta orta sahaya çekmekte buldu.
OLİVİERA AZ SÜRE ALSA DA KATKI VERDİ
Geçen sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Sergio Oliveira ise az süre almasına rağmen 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Galatasay, Portekizli yıldızını sakatlığa kurban verdi.
Bu sakatlık 8 numara krizini daha da derinleştirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.
Oliviera'nın bıçak altına yatması halinde sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor.
Cimbom'un devre arasında 8 numaraya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DİĞER