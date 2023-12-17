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Galatasaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Galatasaray'da büyük bir sorun var. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirse de orta sahada hala sıkıntı yaşıyor. Sergio Oliviera'nın sakatlığı, sıkıntıyı daha da derinleştirdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 11:19 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 11:25
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Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Geçen seneki şampiyonluğun üzerine koymak isteyen Galatasaray, bu sezon hedefini Avrupa'da başarı olarak belirledi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Sezon başında bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Cimbom, orta sahada büyük bir değişikliğe gitti.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa'ya kiralayan, Midtsjö'yü ise Trendyol Süper Lig'in Pendikspor'a satan Aslan, bu isimlerin yerlerini Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele transferleriyle doldurdu.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Ancak, Galatasaray'ın orta sahasındaki bu değişimi olumlu sonuç vermedi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Lig ve Avrupa'daki maratonda Kerem Demirbay 8, Ndombele ise yalnızca 3 kez ilk 11'de şans bulabildi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Orta sahada defansif yükü üstlenen Torreira'yı tamamlayan iki oyuncu, söz konusu 11 maçta özellikle hücumda beklentileri karşılayamadı.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

SKOR KATKISI VEREMEDİLER
2 deneyim orta saha da gol ya da asist üretemedi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

8 numarada sıkıntı yaşayan teknik direktör Okan Buruk, geçici çözümü orjinal mevkisi stoper olan Kaan Ayhan'ı 6 maçta orta sahaya çekmekte buldu.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

OLİVİERA AZ SÜRE ALSA DA KATKI VERDİ
Geçen sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Sergio Oliveira ise az süre almasına rağmen 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Galatasay, Portekizli yıldızını sakatlığa kurban verdi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Bu sakatlık 8 numara krizini daha da derinleştirdi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Oliviera'nın bıçak altına yatması halinde sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor.

Galatsaray'da büyük sorun! Orta sahada...

Cimbom'un devre arasında 8 numaraya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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