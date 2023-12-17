Haberler Galatasaray Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a mağlup olarak elenen Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Arjantinli yıldızı büyük uğraşlarla kadrosuna katan sarı kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde sürpriz bir gelişme yaşayabilir. İtalyan basını Galatasaray için kötü haberi duyurdu. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 19:41 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 19:47
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, tamam ya da devam maçında Kopehang'a konuk oldu.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Sarı kırmızılılar Danimarka'da rakibine 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vedası sonrası bir şok daha yaşanabilir.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

İtalyan medyası taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için sürpriz gelişmeyi duyurdu.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Icardi'nin İtalya'ya geri döneceği aktarıldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Inter ve Milan'ın peşinde olduğu yıldız oyuncu için bu kez Roma'nın da ciddi bir şekilde ilgi gösterdiği aktarıldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönecek olmasıyla birlikte Roma'nın, Icardi için hamle yapabileceği duyuruldu.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Öte yandan Inter'de beklentileri karşılayamayan Arnautovic ve Sanchez'in ilk alternatifi Icardi olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Haberde Icardi'nin İtalya'yı çok sevdiği ve sık sık ziyarat ettiği ifade edilirken yıldız oyuncunun geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın yarıştığı "Yıldızlarla Dans Etme" programına katıldığı hatırlatıldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 15 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Yıldız oyuncu performansıyla yeniden gönlünde taht kurdu.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

Beşiktaş derbisinde topuğuna aldığı darbe sonrası sakatlanan Mauro Icardi, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

10 milyon Euro bedelle PSG'den transfer edilen yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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