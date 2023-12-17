Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a mağlup olarak elenen Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Arjantinli yıldızı büyük uğraşlarla kadrosuna katan sarı kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde sürpriz bir gelişme yaşayabilir. İtalyan basını Galatasaray için kötü haberi duyurdu. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 19:41 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 19:47
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İtalyan medyası taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için sürpriz gelişmeyi duyurdu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Icardi'nin İtalya'ya geri döneceği aktarıldı.
Inter ve Milan'ın peşinde olduğu yıldız oyuncu için bu kez Roma'nın da ciddi bir şekilde ilgi gösterdiği aktarıldı.
Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönecek olmasıyla birlikte Roma'nın, Icardi için hamle yapabileceği duyuruldu.
Öte yandan Inter'de beklentileri karşılayamayan Arnautovic ve Sanchez'in ilk alternatifi Icardi olarak gösteriliyor.
Haberde Icardi'nin İtalya'yı çok sevdiği ve sık sık ziyarat ettiği ifade edilirken yıldız oyuncunun geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın yarıştığı "Yıldızlarla Dans Etme" programına katıldığı hatırlatıldı.
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 15 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncu performansıyla yeniden gönlünde taht kurdu.
Beşiktaş derbisinde topuğuna aldığı darbe sonrası sakatlanan Mauro Icardi, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynamak zorunda kaldı.
10 milyon Euro bedelle PSG'den transfer edilen yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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