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Çırağan'da evlenecek

Icardi ve Wanda Nara bir kez daha nikah masasına oturacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Çırağan'da evlenecek

Wanda Nara, Gente dergisine verdiği demeçte Mauro İcardi'nin 10 yıl sonra kendisine yeniden evlenme teklif ettiğini açıkladı. Nara, "İcardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi.

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan Mauro İcardi'ye efsane bir teklif geldi. Timur'un, "Şampiyon olalım. Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya boğazın incisine geliyor" dediği öğrenildi. Başarılı futbolcunun, bu öneriyi Wanda Nara'ya götüreceği ifade edildi.

Wanda ile İcardi'nin düğünü Çırağan'da olursa hem dünya çapında futbol yıldızları hem de Arjantin sosyetesinin önemli isimleri Türkiye'ye gelecek.

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