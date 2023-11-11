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Atakaş Hatayspor 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 22:28
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Atakaş Hatayspor 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Bu heyecan dolu mücadeleden Atakaş Hatayspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

6. dakikada Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cengiz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

14. dakikada uzun kale atışı sonrasında topu alan Lamkel Ze'nin sol taraftan pasında arka direkte Rivas düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Ziyech'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Erce'nin kontrol edemediği topu Zaha filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

38. dakikada Ziyech'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Kerem'in vuruşunda kaleci Erce'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere gitti.

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48. dakikada Ziyech'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Erce'nin dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

49. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdulkerim'in kafa vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında iki savunma oyuncusunu da geçerek topla birlikte ceza sahası içine giren Dele-Bashiru, pasını Lamkel Ze'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

58. dakikada kaleci Erce'nin yumrukladığı topa ceza sahası dışından sert vuran Oliveira'nın vuruşunda Erce meşin yuvarlağı kurtardı.

90+3 dakikada Sacha Boey'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Icardi'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

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SERİ SONA ERDİ!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yakalamış olduğu 10 maçlık galibiyet serisi Hatayspor maçı sonrası sona erdi.

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