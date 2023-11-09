Thomas Tuchel: Galatasaray'dan baskı yedik

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel. Grup birincisiyiz. Takımımı çok takdir ediyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Bayern Münih, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel, maçından ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarında önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Tuchel, "Harry Kane'i fenomen olarak görüyorum. Sezon başında söylediğim gibi fazla söze gerek yok. Saha içinde yaptıklarıyla her türlü kalitesi var. Takıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel. Önümüzdeki maçlarda da aç olacağız. Grup birincisiyiz. Takımımı çok takdir ediyorum" diye konuştu.

Thomas Tuchel: "Galatasaray'ın attığı bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, o an gerçekten şanslıydık. İstanbul'dan sonra Almanya'da da Galatasaray takımından ve taraftarından baskı yedik."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA VE DÜNYA FUTBOLUNDAKİ EN ZOR TURNUVA"

Şampiyonlar Ligi'nin Bundesliga'dan daha yorucu geçtiğinin altını çizen Tuchel, "Galatasaray bizden önce 17 maç üst üste kazandı. Sonra bizle oynadılar. 21 maçta 2 mağlubiyet aldılar. Kopenhag da aynı şekilde. Kopenhag deplasmanında iyi gözükeceğimizi sanmıyorum. Çok çalışmamız gerekiyor. 90 dakika boyunca önemli adımlar attık. Baskıyı presi iyi çözdük. Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve dünya futbolundaki en zor turnuva. Bazen sakin olmanız gerekiyor. Puanlar almanız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.