G.Saray için imkansız yok

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı takımın çok iyi bir kadro kurduğunu ve başarılı olacağına inandığını söyledi. Rumen efsane, "Çok güzel bir kadro kuruldu. Bundan sonra devamını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkar. Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir. Benim için her başarı gelebilir, imkan dahilindedir. Neden Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasın" dedi.

İCARDİ DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

Gheorghe Hagi, Mauro İcardi'nin Galatasaray için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Başarılı teknik adam, "Dünyanın en iyi futbolcularından biri Galatasaray'da oynuyorsa ona sevinmek, övünmek, mutlu olmak lazım. Her bir takımın İcardi gibi bir golcüye ihtiyacı var. Galatasaray'da böyle bir golcü var. Dünyanın en iyilerinden biri. Umut ediyorum ki böyle devam eder. Çok önemli bir oyuncu" diye konuştu.