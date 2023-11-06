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UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle Icardi videosu paylaştı

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin videosunu Devler Ligi'nin resmi müziği eşliğinde paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 15:18
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UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle Icardi videosu paylaştı

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

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