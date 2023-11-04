Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma bordo-mavililerin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonunda Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İŞTE GALATASARAY'IN O PAYLAŞIMI:

ICARDI'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından paylaşım yaptı. Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.