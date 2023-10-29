Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta galip gelen taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Aslan'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki üst üste 9. maçını kazanan Galatasaray, puanını 28'e yükseltti.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
Cimbom ocak ayında yapacağı takviyelerle tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da zirvede tamamlamayı hedefliyor.
Galatasaray ayrıca ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan'da iki oyuncu takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isimler...
İLK YOLCU NELSSON
Galatasaray, Davinson Sanchez transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Danimarkalı stoper, Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Adı birçok kulüple anılan Nelsson, geçtiğimiz hafta Danimarka basınına çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"M. UNITED MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAMADIĞIM İÇİN ÇOK SİNİRLENDİM"
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sarı-kırmızılıların deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği müsabakaya 11'de başlamadığı için kızgın olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Orada oynamadığım için çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım, ardından 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Aslında bunun son derece tuhaf olduğunu da düşünüyorum. Siz bu duruma dışarıdan bakıyorsunuz, ben ise içindeyim ve belki de en öfkeli ve tükenmiş olan benim" ifadelerini kullandı.
"YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİM"
Galatasaray'ın, 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için yaptığı teklifi reddettiğini de sözlerine ekleyen Nelsson, "Uzatmamız gerektiği yönünde konuşmalar oldu. Ancak sözleşmemi yenilemeyeceğimi kendilerine bildirdim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
"FUTBOL OYNAMAK İÇİN İSTANBUL'DA YAŞIYORUM"
Yedek kalmaktan hoşlanmadığını vurgulayan Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum, eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diye konuştu.
Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini belirten Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyduğunu ve artık 11'e geri dönmek istediğini aktardı.
Yönetimin ara transfer döneminde Nelsson için gelen teklifler değerlendireceği öğrenildi.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta forma giydi.
Danimarkalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.
BAKAMBU DA VEDA EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, gösterdiği performansla isteneni veremedi.
Forma şansı bulmakta zorlanan Kongolu golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.
İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde Bakambu'nun forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini yazmıştı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 32 yaşındaki forvetle yollarını ayırması bekleniyor.
Cedric Bakambu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.
Tecrübeli santrfor, skor katkısı üretemedi.
Bakambu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Kongolu futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon Euro.