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Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçını 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, iki yıldızına veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 12:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 13:36
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Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta galip gelen taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Aslan'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Bu sonuçla ligdeki üst üste 9. maçını kazanan Galatasaray, puanını 28'e yükseltti.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Cimbom ocak ayında yapacağı takviyelerle tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Galatasaray ayrıca ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan'da iki oyuncu takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isimler...

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

İLK YOLCU NELSSON

Galatasaray, Davinson Sanchez transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Danimarkalı stoper, Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Adı birçok kulüple anılan Nelsson, geçtiğimiz hafta Danimarka basınına çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

"M. UNITED MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAMADIĞIM İÇİN ÇOK SİNİRLENDİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sarı-kırmızılıların deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği müsabakaya 11'de başlamadığı için kızgın olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Orada oynamadığım için çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım, ardından 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Aslında bunun son derece tuhaf olduğunu da düşünüyorum. Siz bu duruma dışarıdan bakıyorsunuz, ben ise içindeyim ve belki de en öfkeli ve tükenmiş olan benim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

"YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Galatasaray'ın, 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için yaptığı teklifi reddettiğini de sözlerine ekleyen Nelsson, "Uzatmamız gerektiği yönünde konuşmalar oldu. Ancak sözleşmemi yenilemeyeceğimi kendilerine bildirdim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

"FUTBOL OYNAMAK İÇİN İSTANBUL'DA YAŞIYORUM"

Yedek kalmaktan hoşlanmadığını vurgulayan Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum, eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diye konuştu.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini belirten Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyduğunu ve artık 11'e geri dönmek istediğini aktardı.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Yönetimin ara transfer döneminde Nelsson için gelen teklifler değerlendireceği öğrenildi.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta forma giydi.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Danimarkalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

BAKAMBU DA VEDA EDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, gösterdiği performansla isteneni veremedi.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Forma şansı bulmakta zorlanan Kongolu golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde Bakambu'nun forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini yazmıştı.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 32 yaşındaki forvetle yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Cedric Bakambu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.

Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor

Tecrübeli santrfor, skor katkısı üretemedi.

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