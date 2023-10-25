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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında evinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelen ve 3-1 kaybeden Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar yaptığı antremanla maç hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 15:33
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 3'e 3 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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