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Galatasaray'da derbide sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu. Arjantinli golcünün sakatlığıyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:45 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:58
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Galatasaray'da derbide sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu!

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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