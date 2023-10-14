TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerliyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerliyor.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle hem ligdeki hem de Avrupa'daki iddiasını ortaya koydu.
Birçok oyuncusunun adı transfer dedikodularına karışan Cimbom, yıldızlarını elinde tutmakta zorlanabilir.
Sarı-kırmızılı futbolcuların talipleri, gün geçtikçe artıyor.
Bu sefer iddia İtalya'dan geldi. Milli yıldız dev takımın listesinde.
Calciomercato.com'un haberine göre Serie A lideri Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'un ilerleyen yaşı ve sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle 2024-2025 sezonu için forvet arayışlarına başladı.
GIROUD YERİNE BARIŞ ALPER
İtalyan devinin golcü listesinde Lille'den Jonathan David ve Benfica'dan Petar Musa'nun yanı sıra Galatasaray milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı aktarıldı.
23 yaşındaki futbolcunun sağ kanat oynamasının yanında ileri uçta da forma giyebildiği belirtilirken, bu sezon Galatasaray formasıyla golü bulunmasa da A Milli Takım'ımızın Hırvatistan galibiyetindeki tek golünü atarak 3 puanın mimarı olduğu yazıldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 karşılaşmada görev alan Barış Alper, 3 kez arkadaşlarına gol pası verdi.
Daha çok kanatlarda kullanılan genç futbolcuya, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Hırvatistan karşılaşmasında ileri uçta görev verilmişti.
23 yaşındaki oyuncu, Hırvatlar karşısında galibiyeti getiren golü atarak görevini layığıyla yerine getirdi.
Genç yıldız, 2021 yazında Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.