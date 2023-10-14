Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Galatasaray transfer haberleri- İtalya Serie A ekibi Milan, Fransız golcüsünün yerini Aslan'ın yıldız oyuncusuyla doldurmayı planlıyor. Milano temsilcisi, gelecek yıl için teklif hazırlamayı düşünüyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:10
TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerliyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle hem ligdeki hem de Avrupa'daki iddiasını ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Birçok oyuncusunun adı transfer dedikodularına karışan Cimbom, yıldızlarını elinde tutmakta zorlanabilir.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı futbolcuların talipleri, gün geçtikçe artıyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Bu sefer iddia İtalya'dan geldi. Milli yıldız dev takımın listesinde.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Calciomercato.com'un haberine göre Serie A lideri Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'un ilerleyen yaşı ve sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle 2024-2025 sezonu için forvet arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

GIROUD YERİNE BARIŞ ALPER

İtalyan devinin golcü listesinde Lille'den Jonathan David ve Benfica'dan Petar Musa'nun yanı sıra Galatasaray milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

23 yaşındaki futbolcunun sağ kanat oynamasının yanında ileri uçta da forma giyebildiği belirtilirken, bu sezon Galatasaray formasıyla golü bulunmasa da A Milli Takım'ımızın Hırvatistan galibiyetindeki tek golünü atarak 3 puanın mimarı olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 karşılaşmada görev alan Barış Alper, 3 kez arkadaşlarına gol pası verdi.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Daha çok kanatlarda kullanılan genç futbolcuya, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Hırvatistan karşılaşmasında ileri uçta görev verilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

23 yaşındaki oyuncu, Hırvatlar karşısında galibiyeti getiren golü atarak görevini layığıyla yerine getirdi.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Fransız golcünün alternatifi Galatasaray'da

Genç yıldız, 2021 yazında Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.

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