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Tartışmalı kart

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Fernando Muslera ile Adam Buksa arasındaki bir pozisyonun ardından dikkat çeken anlar yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Tartışmalı kart

Maçın 25. dakikasında Fernando Muslera, Adam Buksa'nın ayağına darbesinin ardından yerde kaldı ve sağlık görevlileri kendisine müdahale etti. Sonrasında ayağa kalkan Fernando Muslera, Adam Buksa'nın kendisine müdahalesine kart çıkmamasına tepki gösterdi. Bu tepkisinin ardından hakem Zorbay Küçük Muslera'ya sarı kartını çıkardı. G.Saray da sosyal medya hesabından Muslera'nın pozisyonuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Muslera'nın ayağına yapılan çok sert müdahale sonrasında Muslera sarı kart görüyor" ifadesini kullandı.

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