Haberler Galatasaray Harry Potter iş başında

Harry Potter iş başında

Eleştirilere inat, Samsunspor maçına da damga vurdu. Kerem bu sezon forma giydiği 10 maçta 4 gol, 5 asiste ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Harry Potter iş başında

Bu sezon bazı maçların ardından acımasızca eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, performansıyla ilgili olumsuz tüm yorumlara rağmen sahada görevini yapmaya devam ediyor. Gaziantep FK deplasmanında 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren Kerem, Samsunspor karşısında da vites yükselterek 2 gol, 1 asiste imzasını attı. Süper Lig'de 4 maçta forma giyen başarılı futbolcu, 3 gol 3 asistlik katkı verdi. Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Samsun karşısında, Galatasaray adına sahanın en iyi futbolcusu 9.3 reyting ile Kerem olurken onu 7.9 reyting ile Abdülkerim Bardakçı takip etti.

DİĞER
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
New York'ta Başkan Erdoğan rüzgarı! Türkevi önünde coşkulu kalabalık
Çakar'dan flaş yorum: Koskoca F.Bahçe'nin...
Buruk'tan flaş karar! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın kasasına 70 milyon daha girebilir!
Ndombele ve Ziyech ne yaptı? Dikkat çeken istatistik
💰1 DOLAR KAÇ TL?
EMEKLİYE 5 BİN TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" 07:02
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? 00:38
Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? 00:38
Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! 00:38
Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! 00:38
Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 00:38
Daha Eski
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... 00:38
Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti 00:38
Beşiktaş'ın golü faule takıldı! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golü faule takıldı! İşte o pozisyon 00:38
Kartal'dan transfer sözleri: Dünyanın sonu değil Kartal'dan transfer sözleri: Dünyanın sonu değil 00:38
Alanya kaçtı Paşa yakaladı! Alanya kaçtı Paşa yakaladı! 00:38
F.Bahçe zirveye yerleşti! İşte güncel puan durumu F.Bahçe zirveye yerleşti! İşte güncel puan durumu 00:38