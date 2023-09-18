Harry Potter iş başında

Bu sezon bazı maçların ardından acımasızca eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, performansıyla ilgili olumsuz tüm yorumlara rağmen sahada görevini yapmaya devam ediyor. Gaziantep FK deplasmanında 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren Kerem, Samsunspor karşısında da vites yükselterek 2 gol, 1 asiste imzasını attı. Süper Lig'de 4 maçta forma giyen başarılı futbolcu, 3 gol 3 asistlik katkı verdi. Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Samsun karşısında, Galatasaray adına sahanın en iyi futbolcusu 9.3 reyting ile Kerem olurken onu 7.9 reyting ile Abdülkerim Bardakçı takip etti.