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Fredrik Midtsjö'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Fredrik Midtsjö, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajıyla sarı-kırmızılılara veda etti. İşte Norveçli futbolcunun sözleri...(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 23:02
Fredrik Midtsjö'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'ın geçen yıl AZ Alkmaar'dan kadrosuna kattığı Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği bir sezonun ardından Pendikspor'un yolunu tuttu.

Norveçli orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda paylaşımında bulundu.

30 yaşındaki futbolcu "Bu muhteşem kulüp için oynayabildiğim için minnettar ve gururluyum. Teknik heyete, oyunculara, ve taraftarlara destekleri ve birlikte yarattığımız harika anlar için teşekkür ederim. Sizi her zaman destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Midtsjö'nün bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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