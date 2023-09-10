Fredrik Midtsjö'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'ın geçen yıl AZ Alkmaar'dan kadrosuna kattığı Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği bir sezonun ardından Pendikspor'un yolunu tuttu.

Norveçli orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda paylaşımında bulundu.

30 yaşındaki futbolcu "Bu muhteşem kulüp için oynayabildiğim için minnettar ve gururluyum. Teknik heyete, oyunculara, ve taraftarlara destekleri ve birlikte yarattığımız harika anlar için teşekkür ederim. Sizi her zaman destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Midtsjö'nün bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.