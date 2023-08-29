Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına sahasında Molde'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar tur atlaması halinde dev bir gelirin sahibi olacak. Cimbom'un gruplara kalması durumunda hangi torbadan ve hangi ihtimalllerle nerede yer alacağına dair tüm detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 16:28
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Temsilcimiz Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Gruplara kalmak için son düzlüğe gelen Cimbom, Molde ile karşılaşıyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur atlamak istiyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın Norveç temsilcisini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Temsilcimizin gruplara kalması durumunda hangi torbadan ve hangi ihtimaller dahilinde kuraya katılacağına dair bütün detaylar haberimizde...

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın 3. torbadan kuralara katılması için gereken şartlar;

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Cimbom 4'üncü torbanın 3'üncü sırasından kuralara katılıyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Sarı-kırmızılı ekibin 3. torbadan kuralara katılması için 3 ihtimalin de aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. İŞTE O İHTİMALLER:

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

1- Panathinaikos Braga ilk maçı 2-1 Portekiz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Eğer Yunanistan temsilcisi Braga'yı elerse, Galatasaray sıra atlayacak ve 2'inci sıraya gelecek.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

2- İlk karşılaşması 0-1 biten Rakow - Kopenhag maçının rövanşında Polonya temsilcisi tur atlarsa Cimbom 1 sıra daha atlayacak.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

3- Maccabi Haifa ve Young Boys karşılaşmasının ilk maçı 0-0 bitmişti.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Rövanş mücadelesini İsrail ekibi kazanırsa temsilcimiz Galatasaray 1 sıra daha atlayarak 3. torbada yer alacak.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Sarı-kırmızılıları 4. torbadan kuralara katıldığını düşünürsek rakipleri şöyle olacak:

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

1. Torba; Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, PSG, Benfica, Feyenoord

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

2. Torba; Real Madrid, Manchester United, Inter, B.Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

3. Torba; Shakhtar Donetsk, Salzburg, Glasgow Rangers, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag (favorilerin turu atlaması halinde)

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

4. Torba; Young Boys, Real Sociedad, GALATASARAY, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp, Lens

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3. torbadan katılması durumunda muhtemel rakipleri şu şekilde olacak:

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

3. Torba; Shakhtar Donetsk, Salzburg, Glasgow Rangers, Milan, Lazio, Kızılyıldız, Real Sociedad, GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

İşte gerekli şartların oluşmaması durumunda ise Galatasaray'ın 4. torbadaki rakipleri:

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

4. Torba; Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp, Lens, Panathinaikos, Rakow, Maccabi Haifa

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

KURALLAR:

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Turnuvaya katılan takımlar, aynı torbada bulunduğu diğer takımlar ile eşleşemez. Aynı ülkenin takımları gruplarda eşleşemez.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Örnek: Galatasaray'ın 1'inci torbadan Benfica ile eşleşmesi durumunda 2'inci torbadan Porto gelme olasılığı olmayacak.

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