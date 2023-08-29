İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde muhtemel rakipleri!

Temsilcimiz Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.
Temsilcimiz Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur atlamak istiyor.
Galatasaray'ın Norveç temsilcisini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.
Temsilcimizin gruplara kalması durumunda hangi torbadan ve hangi ihtimaller dahilinde kuraya katılacağına dair bütün detaylar haberimizde...
Galatasaray'ın 3. torbadan kuralara katılması için gereken şartlar;
Cimbom 4'üncü torbanın 3'üncü sırasından kuralara katılıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin 3. torbadan kuralara katılması için 3 ihtimalin de aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. İŞTE O İHTİMALLER:
1- Panathinaikos Braga ilk maçı 2-1 Portekiz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Eğer Yunanistan temsilcisi Braga'yı elerse, Galatasaray sıra atlayacak ve 2'inci sıraya gelecek.
2- İlk karşılaşması 0-1 biten Rakow - Kopenhag maçının rövanşında Polonya temsilcisi tur atlarsa Cimbom 1 sıra daha atlayacak.
3- Maccabi Haifa ve Young Boys karşılaşmasının ilk maçı 0-0 bitmişti.
Rövanş mücadelesini İsrail ekibi kazanırsa temsilcimiz Galatasaray 1 sıra daha atlayarak 3. torbada yer alacak.
Sarı-kırmızılıları 4. torbadan kuralara katıldığını düşünürsek rakipleri şöyle olacak:
1. Torba; Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, PSG, Benfica, Feyenoord
2. Torba; Real Madrid, Manchester United, Inter, B.Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba; Shakhtar Donetsk, Salzburg, Glasgow Rangers, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag (favorilerin turu atlaması halinde)
4. Torba; Young Boys, Real Sociedad, GALATASARAY, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp, Lens
Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3. torbadan katılması durumunda muhtemel rakipleri şu şekilde olacak:
3. Torba; Shakhtar Donetsk, Salzburg, Glasgow Rangers, Milan, Lazio, Kızılyıldız, Real Sociedad, GALATASARAY
İşte gerekli şartların oluşmaması durumunda ise Galatasaray'ın 4. torbadaki rakipleri:
4. Torba; Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp, Lens, Panathinaikos, Rakow, Maccabi Haifa
KURALLAR:
Turnuvaya katılan takımlar, aynı torbada bulunduğu diğer takımlar ile eşleşemez. Aynı ülkenin takımları gruplarda eşleşemez.
Örnek: Galatasaray'ın 1'inci torbadan Benfica ile eşleşmesi durumunda 2'inci torbadan Porto gelme olasılığı olmayacak.