Yeni adresi Leicester

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma veda etti. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti. Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, altına "Yeni meydan okuma yükleniyor" notunu yazdı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA

Leicester City başarılı oyuncuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiraladı. Genç yıldız 25 maçta forma giyerse Galatasaray'ın kasasına 10 milyon euro girecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay alınacak. Bu durumda Yunus, Arda ve Ozan Kabak'ın ardından Galatasaray altyapısında yetişerek en yüksek bedelle transfer olan 3. futbolcu olacak.

Yunus, G.Saray forması altında 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.