İskoçya müjdesi

Galatasaray, play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip Salı günü oynanacak rövanş maçında rakibini geçmesi halinde hem gruplara adını yazdıracak hem de Türkiye'yi sırtlayacak. Sarı-kırmızılı ekip sayesinde ekstra 1.00 puan daha gelecek ve Türkiye, İskoçya'yı geçerek 9. sıraya yükselecek. Öte yandan Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da Konferans Ligi elemelerinde aldıkları galibiyetle ülke puanına büyük katkı yaptı. Liste yeniden güncellenirken ilk 10'da yerini alan Türkiye'nin toplam puanı 30 bin 850'ye çıktı. Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu en azından 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Hibernian'ın tur ümidi kalmadı

Hibernian, Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Aston Villa'ya 5-0 yenildi. Ülke puanı sıralamasında önümüzdeki bulunan İskoçya'nın temsilcisi Hibernian'ın hem puan alamaması ve hem de tur şansını mucizelere bırakması sevindirdi.