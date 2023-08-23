Vigorelli: Teşekkürler!

Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, transferin önünü açtıkları için G.Saray'a teşekkür etti. Vigorelli "Premier Lig'e gitmek her oyuncunun hayalidir. Bu büyük bir fırsattı. Karmaşık bir süreci böyle aştığımız G.Saray'a teşekkür ediyorum" dedi.
AstonVilla'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, transferin önünü açtıkları için G.Saray'a teşekkür etti. Vigorelli "Premier Lig'e gitmek her oyuncunun hayalidir. Bu büyük bir fırsattı. Karmaşık bir süreci böyle aştığımız G.Saray'a teşekkür ediyorum" dedi.