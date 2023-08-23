Haberler Galatasaray Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Son dakika transfer haberleri... Suudi Arabistan'daki transfer yatırımları tüm dünyada transfer piyasasını değiştirdi. Ülkemizde Süper Lig devlerinin de transfer listesini değiştiren bu duruma 'dur' diyen takım Galatasaray mı oldu? Sarı kırmızılılar Suudi ekibin elinden dünyaca ünlü yıldız Marco Verratti'yi alabilir... İşte L'Equipe'de yer alan haberin ayrıntıları...

TARIK DEMİR Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30
Tarık DEMİR
Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Suudi Arabistan ekiplerinin keselerinin ağızlarını açmasıyla kartların yeniden dağıtıldığı bu transfer döneminden etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Süper Lig ekiplerinden ayrılıp Arabistan'a giden isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü birçok yıldızın da tercihi Suudi kulüpler oldu.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da da bu durum yaşandı ve elinden kaçırdığı isimler oldu.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Sarı kırmızılılar hemen hemen transfer listesindeki birçok oyuncuyu kadrosuna dahil ederken bu listedeki bazı isimler, ya G.Saray'ın ezeli rakiplerine ya da Arabistan'ın yolunu tuttu.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Çalışmalarını henüz bitirmiş olmayan sarı kırmızılar, 6-8 pozisyonunda oynayan ve Şampiyonlar Ligi seviyesini de kaldıracak bir isim arıyor... Bu isimlerden bazıları da yine Suudi takımlarının da gözdesi konumunda.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Bu kapsamda listede yer alan isimlerden biri de Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Marco Verratti'ydi...

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Suudi ekiplerden Al Ahli bu transfer sürecinde devreye girip planları alt üst etmişti...

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Ancak Al Ahli, prensipte anlaştığı oyuncu için bir anda karar değiştirip 6-8 yerine 8-10 numara pozisyonlarında oynayabilecek isimlere yönelme kararı aldı.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Bu noktada Fransız basını, ayrıntıları bir bir açıklayıp sürece dair Galatasaray ile ilgili notları paylaştı.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Sarı kırmızılıların avantajlı konuma geçtiğini kaydedilirken diğer detaylar şu şekilde belirtildi:

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

'G.SARAY DEVREYE GİRİP BİTİREBİLİR'

L'Equipe, Al Ahli'nin Verratti'yi gözüne kestirdiğini ancak transferi beklemeye aldığını yazarken Galatasaray'ın bu durumdan istifade edebileceğini kaydetti.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Maddi açıdan Galatasaray'ın bu transferde Al Ahli'ye göre de dezavantajından bahsedilirken; yine de sarı kırmızılı ekibin argümanlarını ortaya koyacağı belirtildi.

Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ

Öte yandan haberde Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da Al Ahli'nin transfer adaylarından biri olduğu kaleme alındı.

DİĞER
Biri esmer biri sarışın! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören söylemeden edemedi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez!"
Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
G.Saray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı...
F.Bahçe'den Ada çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da ayrılık! işte yeni adresi
Ndombele bombası sonunda patlıyor! F.Bahçe mi G.Saray mı?
AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASİYE İNDİRİMİ | Kırtasiye malzemeleri BİM - ŞOK - A101
TV 8,5 CANLI YAYIN
Bingçl'de deprem son dakika!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göksel Gümüşdağ'dan erteleme açıklaması! Göksel Gümüşdağ'dan erteleme açıklaması! 12:42
Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? 12:34
NBA'den yıldız oyuncuya ceza... NBA'den yıldız oyuncuya ceza... 12:27
Hibernian - Aston Villa maçı saat kaçta? Hibernian - Aston Villa maçı saat kaçta? 12:25
Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı saat kaçta? Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı saat kaçta? 12:22
G.Saray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi! G.Saray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi! 12:19
Daha Eski
Molde - G.Saray maçı saat kaçta? Molde - G.Saray maçı saat kaçta? 12:06
Braga - Panathinaikos maçı saat kaçta? Braga - Panathinaikos maçı saat kaçta? 11:29
Maccabi Haifa - Young Boys maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys maçı saat kaçta? 11:23
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:35
Ndombele bombası sonunda patlıyor! F.Bahçe mi G.Saray mı? Ndombele bombası sonunda patlıyor! F.Bahçe mi G.Saray mı? 10:31
Beşiktaş deplasamanda avantaj peşinde! Beşiktaş deplasamanda avantaj peşinde! 10:21