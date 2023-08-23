Transferde taşlar yerinden oynadı! Galatasaray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Suudi Arabistan ekiplerinin keselerinin ağızlarını açmasıyla kartların yeniden dağıtıldığı bu transfer döneminden etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.
Suudi Arabistan ekiplerinin keselerinin ağızlarını açmasıyla kartların yeniden dağıtıldığı bu transfer döneminden etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.
Süper Lig ekiplerinden ayrılıp Arabistan'a giden isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü birçok yıldızın da tercihi Suudi kulüpler oldu.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da da bu durum yaşandı ve elinden kaçırdığı isimler oldu.
Sarı kırmızılılar hemen hemen transfer listesindeki birçok oyuncuyu kadrosuna dahil ederken bu listedeki bazı isimler, ya G.Saray'ın ezeli rakiplerine ya da Arabistan'ın yolunu tuttu.
Çalışmalarını henüz bitirmiş olmayan sarı kırmızılar, 6-8 pozisyonunda oynayan ve Şampiyonlar Ligi seviyesini de kaldıracak bir isim arıyor... Bu isimlerden bazıları da yine Suudi takımlarının da gözdesi konumunda.
Bu kapsamda listede yer alan isimlerden biri de Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Marco Verratti'ydi...
Suudi ekiplerden Al Ahli bu transfer sürecinde devreye girip planları alt üst etmişti...
Ancak Al Ahli, prensipte anlaştığı oyuncu için bir anda karar değiştirip 6-8 yerine 8-10 numara pozisyonlarında oynayabilecek isimlere yönelme kararı aldı.
Bu noktada Fransız basını, ayrıntıları bir bir açıklayıp sürece dair Galatasaray ile ilgili notları paylaştı.
Sarı kırmızılıların avantajlı konuma geçtiğini kaydedilirken diğer detaylar şu şekilde belirtildi:
'G.SARAY DEVREYE GİRİP BİTİREBİLİR'
L'Equipe, Al Ahli'nin Verratti'yi gözüne kestirdiğini ancak transferi beklemeye aldığını yazarken Galatasaray'ın bu durumdan istifade edebileceğini kaydetti.
Maddi açıdan Galatasaray'ın bu transferde Al Ahli'ye göre de dezavantajından bahsedilirken; yine de sarı kırmızılı ekibin argümanlarını ortaya koyacağı belirtildi.
ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ
Öte yandan haberde Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da Al Ahli'nin transfer adaylarından biri olduğu kaleme alındı.