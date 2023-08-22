Barcelona'nın yıldızı Pedri'den Galatasaray'a övgüler!

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pedri, bir YouTube kanalına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki oyuncu, kendisini en çok etkileyen üç stadyumdan birisinin Galatasaray'ın stadyumu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın stadındaki atmosferin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan genç yıldız, "Bu stadyumda daha önce hiç maç izlememiştim ve çok çılgıncaydı." dedi.

İspanyol futbolcu kendisini etkileyen diğer stadyumlar olarak Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun ismini verdi.

Pedri, Galatasaray ile Barcelona'nın 2021-2022 Sezonu'nda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynadığı rövanş karşılaşmasında forma giymişti. İspanyol yıldız, Katalan ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı mücadelede bir de gol kaydetmişti.