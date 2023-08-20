Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
Cimbom, Faslı yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunuyor.
Kurmaylar savunmaya da takviye yapmak istiyor.
Erden Timur, Sergio Ramos için ipucu verdi.
Rakamlar yüzünden geri adım attıklarını ima etti.
Ramos sıkça konuşulsa da Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu oyuncunun Premier Lig'den düşen Southampton'ın dev stoperi Armel Bella-Kotchap olduğu öğrenildi.
Paris doğumlu Kamerun asıllı Alman Milli Takım oyuncusu için ilk ve en ciddi teklif Dortmund'dan geldi.
Galatasaray şu an yüksek rakamlar konuşulsa da transferi gerçekleştirmek için fırsat kolluyor.
Gelecek yaz Avrupa Şampiyonası başlayacak.
Sky Sports'un haberine göre; 21 yaşındaki Kotchap, kendisine düzenli oynama süresinin garanti edileceği kulübe katılmak istiyor.
Dortmund cephesinde Niklas Süle, Nico Schlotterbeck ve Mats Hummels 11'de yer almak için yarışıyor.
Bella-Kotchap'ın, Dortmund'da forma şansı bulması pek olası değil.
Bu nedenle takımdan ayrılmak istiyor.