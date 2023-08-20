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Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Stoper transferi için Sergio Ramos'la ilgilenen Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Premier Lig'den düşen kulübün defans oyuncusu için devreye girdi. Cimbom, transferde Alman devi Borussia Dortmund'la çekişiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Sarı-kırmızılılar son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Cimbom, Faslı yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Kurmaylar savunmaya da takviye yapmak istiyor.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Erden Timur, Sergio Ramos için ipucu verdi.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Rakamlar yüzünden geri adım attıklarını ima etti.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Ramos sıkça konuşulsa da Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu oyuncunun Premier Lig'den düşen Southampton'ın dev stoperi Armel Bella-Kotchap olduğu öğrenildi.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Paris doğumlu Kamerun asıllı Alman Milli Takım oyuncusu için ilk ve en ciddi teklif Dortmund'dan geldi.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Galatasaray şu an yüksek rakamlar konuşulsa da transferi gerçekleştirmek için fırsat kolluyor.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Gelecek yaz Avrupa Şampiyonası başlayacak.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Sky Sports'un haberine göre; 21 yaşındaki Kotchap, kendisine düzenli oynama süresinin garanti edileceği kulübe katılmak istiyor.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Dortmund cephesinde Niklas Süle, Nico Schlotterbeck ve Mats Hummels 11'de yer almak için yarışıyor.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Bella-Kotchap'ın, Dortmund'da forma şansı bulması pek olası değil.

Galatasaray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi! Erden Timur Alman deviyle yarışıyor

Bu nedenle takımdan ayrılmak istiyor.

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