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Zaniolo İngiltere’de

Aston Villa ile anlaşan İtalyan futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Birmingham’a gitti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Zaniolo İngiltere’de

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray macerası tamamlandı. Aston Villa ile el sıkışan genç yıldız, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Birmingham'a gitti. Zaniolo, sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmaması durumunda şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olacak. Zaniolo, bu sezon belirli sayıda maça çıkarsa opsiyon devreye girecek. Aston Villa, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini alırsa Galatasaray 32 milyon euro civarında bir kazanç elde edecek.

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