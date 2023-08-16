Haberler Galatasaray Ankaragücü Galatasaray'dan Morutan ile anlaştı

Ankaragücü Galatasaray'dan Morutan ile anlaştı

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kiralık transferi için Galatasaray'ın yanıtının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:17 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:22
Ankaragücü Galatasaray'dan Morutan ile anlaştı

Yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kiralık transferi için Galatasaray'ın yanıtının beklendiği ifade edildi.

OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj takımında başladı. Galatasaray'a 2021'de 4.1 milyon euro karşılığında FSCB'den geldi. Geride bıraktığımız sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralandı. 24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Morutan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

DİĞER
Serdar Ortaç olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan için sert sözler söylemişti! Chloe Loughnan'dan yanıt geldi!
AK Parti'den milli iradeyi hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kandil'in desteğine ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu siyaseten yok hükmündedir"
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer!
Hakim Ziyech bombası! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...
G.Saray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Anaokulu, 1. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak?
Devamsızlıktan sınıfta kalma, sınıf tekrarı olacak mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü G.Saraylı yıldızla anlaştı! Ankaragücü G.Saraylı yıldızla anlaştı! 15:16
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 15:10
Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! 15:04
Aslan'da rota Dominguez! Önerilen rakam... Aslan'da rota Dominguez! Önerilen rakam... 12:06
Beşiktaş'tan flaş hamle! Süper Lig'den... Beşiktaş'tan flaş hamle! Süper Lig'den... 12:30
G.Saray'ın gözdesi Paredes imzayı attı! G.Saray'ın gözdesi Paredes imzayı attı! 13:18
Daha Eski
Fırtına'dan iki transfer birden! Fırtına'dan iki transfer birden! 13:20
G.Saray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! 14:33
Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde... Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde... 15:00
Tete uzun bir süreç Tete uzun bir süreç 00:27
Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! 00:28
Milot Rashica İstanbul'a geldi! Milot Rashica İstanbul'a geldi! 01:50