Ankaragücü Galatasaray'dan Morutan ile anlaştı

Yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kiralık transferi için Galatasaray'ın yanıtının beklendiği ifade edildi.

OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj takımında başladı. Galatasaray'a 2021'de 4.1 milyon euro karşılığında FSCB'den geldi. Geride bıraktığımız sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralandı. 24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Morutan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.