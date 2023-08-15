Tur zamanı

Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray yeniden Avrupa'ya döndü. Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Smart Spor'dan yayımlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Slovenya'daki ilk maçı Kerem, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

BERABERLİK DE YETİYOR

Olimpija'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek. Her türlü beraberlik temsilcimize yarıyor. Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak. Kayseri beraberliğiyle eleştirilerin odağında yer alan sarı-kırmızılılar, sahaya farklı galibiyet için çıkacak.

Savaş ÇORLU

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Ahmet, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Rui Pedro