Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Olimpia Ljubljana maçı öncesi Zaha açıklaması!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Olimpia Ljubljana maçı öncesi Zaha açıklaması!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 20:42
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Olimpia Ljubljana maçı öncesi Zaha açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bu değişiklikleri hep yağacağız. Tam hazır olduğumuzda daha rahat kadro kuracağız. Savunma oyuncularımızı değiştirdik bugün. Bazı oyuncuları korumak istiyoruz. 3-0'lık büyük bir avantaj var ama bununla doyacak bir takım değiliz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ülke puanı da çok önemli.

Rakibimiz oynayan bir takım olduğu için kendi kalesinde çok pozisyon veriyor. Kazanmamız gereken bir maç olarak görüyoruz. Hava biraz nemli. Bizim şansımıza Antalya'dan daha fazla nem var. Oyuncuların yorulmasına sebep olabiliyor. Bunu avantaja çevirmeye çalışacağız.

Hazır olduğumuz, kazanmak istediğimiz bir maç. İlk maçtaki avantajı kenara bırakarak, kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Torreira ve Icardi ilk defa ilk 11'de. Zaha, en son mayısta oynamıştı. Son maçta ilk defa 20 dakikalık bir oyun oynadı. Bugün bu süreyi biraz daha uzatmayı düşünüyorum.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Sergio Ramos transfer ateşini yaktı: Sosyal medya yangın yerine döndü...
HDPKK'dan İmamoğlu'na "Partiler üstü İstanbul ittifakı' yanıtı: "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı
G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası!
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası!
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi
SPOR SMART CANLI İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası! G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası! 20:08
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi 20:05
Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! 18:07
F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! 18:48
G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! 18:52
Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı 19:37
Daha Eski
Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor 16:44
Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? 16:44
Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı 16:45
Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma 16:47
İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! 16:50
G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? 17:25