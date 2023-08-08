Haberler Galatasaray Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu)

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz deplasmandan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 21:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 22:00
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eleyen Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşıyor.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalıyor.

O. LJUBLJANA - G.SARAY MAÇININ 11'LERİ

O. Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Zorlu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

OLIMPIJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNUYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele ediyor. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkıyor.

LİGİNDE 6. SIRADA YER ALIYOR

Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.

DİĞER
S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus canlı yayın ekranında!
Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
Cimbom'dan ada çıkarması!
G.Saray'da flaş gelişme! Nantes derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk yıldız isimlerin sağlık durumu hakkında konuştu!
O. Ljubljana - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu!
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk yıldız isimlerin sağlık durumu hakkında konuştu! Okan Buruk yıldız isimlerin sağlık durumu hakkında konuştu! 20:32
Cimbom'dan ada çıkarması! Cimbom'dan ada çıkarması! 20:08
Gaziantep FK Salem M'Bakata'yı transfer etti Gaziantep FK Salem M'Bakata'yı transfer etti 19:45
Ankaragücü Renaldo Cephas ile anlaştı! Ankaragücü Renaldo Cephas ile anlaştı! 19:43
G.Saray'da flaş gelişme! Nantes derken... G.Saray'da flaş gelişme! Nantes derken... 19:04
Tottenham Micky van de Ven'i kadrosuna kattı! Tottenham Micky van de Ven'i kadrosuna kattı! 18:16
Daha Eski
O. Ljubljana - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu! O. Ljubljana - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu! 18:15
Ntcham: Çok büyük bir kulübe geldim! Ntcham: Çok büyük bir kulübe geldim! 18:04
Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı 17:56
Yıldız isim Beşiktaş için İstanbul'da! Yıldız isim Beşiktaş için İstanbul'da! 17:42
Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi... Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi... 17:05
Beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu Beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu 16:46