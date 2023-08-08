Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eleyen Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşıyor.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalıyor.

O. LJUBLJANA - G.SARAY MAÇININ 11'LERİ

O. Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Zorlu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

OLIMPIJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNUYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele ediyor. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkıyor.

LİGİNDE 6. SIRADA YER ALIYOR

Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.