Haberler Galatasaray OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺| Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺| Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 20:48 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 21:04
OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺| Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

O. LJUBLJANA - G.SARAY MAÇININ 11'LERİ

O. Ljubljana: Olimpija: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkacak.

ANDREAS EKBERG DÜDÜK ÇALACAK

Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasında oynanacak maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg görev alacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

LİGİNDE 6. SIRADA YER ALIYOR

Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.

MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

DİĞER
Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!
Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
Yıldız isim Beşiktaş için İstanbul'da!
Beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan ada çıkarması!
G.Saray'da flaş gelişme! Nantes derken...
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan ada çıkarması! Cimbom'dan ada çıkarması! 20:08
Gaziantep FK Salem M'Bakata'yı transfer etti Gaziantep FK Salem M'Bakata'yı transfer etti 19:45
Ankaragücü Renaldo Cephas ile anlaştı! Ankaragücü Renaldo Cephas ile anlaştı! 19:43
G.Saray'da flaş gelişme! Nantes derken... G.Saray'da flaş gelişme! Nantes derken... 19:04
Tottenham Micky van de Ven'i kadrosuna kattı! Tottenham Micky van de Ven'i kadrosuna kattı! 18:16
G.Saray'ın O. Ljubljana maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın O. Ljubljana maçı 11'i belli oldu! 18:15
Daha Eski
Ntcham: Çok büyük bir kulübe geldim! Ntcham: Çok büyük bir kulübe geldim! 18:04
Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı 17:56
Yıldız isim Beşiktaş için İstanbul'da! Yıldız isim Beşiktaş için İstanbul'da! 17:42
Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi... Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi... 17:05
Beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu Beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu 16:46
O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? 16:30