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Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu birbirinden değerli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Şampiyonlar Ligi seviyesine uygun bir oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılılar, Monaco'da forma giyen futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda hamleler yapan Galatasaray, teknik ekibin talebi doğrultusunda 6 numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un, kariyerine Fransız devi Monaco'da devam eden Youssouf Fofana'yı aldığı gün yüzüne çıktı.

Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

TEMASLARA BAŞLADI

2019 yılından bu yana Monaco forması giyen ve Fransız ekibine 15 milyon Euro karşılığında gelen Fofana için Galatasaray'ın hem sportif hem de mali açıdan detaylı araştırmalar yaptığı ve kulüpler arasında ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

Mali vatandaşlığı da bulunan ve sağ ayağını etkin şekilde kullanan 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve sağ açık pozisyonlarında oynayabiliyor. 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev alan Fofana'ya teknik patron Okan Buruk da sıcak bakıyor.

Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Fransız orta saha, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı. Atletik ve mücadeleci yapısıyla bilinen futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek.

Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

Ancak; Monaco'nun 1 yıl daha kontratı uzatma hakkı bulunuyor. Fofana kariyerinde oynadığı 181 maçta 7 gol, 12 asist üretti.

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