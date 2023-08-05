Galatasaray transfere doymuyor! Monaco'nun yıldızı listeye eklendi

Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda hamleler yapan Galatasaray, teknik ekibin talebi doğrultusunda 6 numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un, kariyerine Fransız devi Monaco'da devam eden Youssouf Fofana'yı aldığı gün yüzüne çıktı.
TEMASLARA BAŞLADI
2019 yılından bu yana Monaco forması giyen ve Fransız ekibine 15 milyon Euro karşılığında gelen Fofana için Galatasaray'ın hem sportif hem de mali açıdan detaylı araştırmalar yaptığı ve kulüpler arasında ilk temasın kurulduğu öğrenildi.