9 numarayı tercih etti

Yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuşan Mauro İcardi'nin yeni forma numarası belli oldu. Geçen sezon 99 numaralı formayı sırtına geçiren 30 yaşındaki yıldız, bu kez 9'u tercih etti. İmza töreninde yeni sezonda giyeceği 9 numaralı formayla pozunu verdi. İcardi'nin forması GS Store'da en fazla ilgi gösterilen ürün oldu.
Yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuşan Mauro İcardi'nin yeni forma numarası belli oldu. Geçen sezon 99 numaralı formayı sırtına geçiren 30 yaşındaki yıldız, bu kez 9'u tercih etti. İmza töreninde yeni sezonda giyeceği 9 numaralı formayla pozunu verdi. İcardi'nin forması GS Store'da en fazla ilgi gösterilen ürün oldu.