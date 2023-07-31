Haberler Galatasaray 9 numarayı tercih etti

9 numarayı tercih etti

Yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuşan Mauro İcardi'nin yeni forma numarası belli oldu. Geçen sezon 99 numaralı formayı sırtına geçiren 30 yaşındaki yıldız, bu kez 9'u tercih etti. İmza töreninde yeni sezonda giyeceği 9 numaralı formayla pozunu verdi. İcardi'nin forması GS Store'da en fazla ilgi gösterilen ürün oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
9 numarayı tercih etti
Yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuşan Mauro İcardi'nin yeni forma numarası belli oldu. Geçen sezon 99 numaralı formayı sırtına geçiren 30 yaşındaki yıldız, bu kez 9'u tercih etti. İmza töreninde yeni sezonda giyeceği 9 numaralı formayla pozunu verdi. İcardi'nin forması GS Store'da en fazla ilgi gösterilen ürün oldu.
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